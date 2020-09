Lazio, ora è ufficiale il prestito di Fabio Maistro al Pescara

Fabio Maistro il prossimo anno vestirà la maglia del Pescara. Come riportato da Alfredo Pedullà, il centrocampista classe 1998 lascerà la Lazio con la formula del prestito. L’ufficialità è stata data con un comunicato dal club abruzzese: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito dalla S.S. Lazio le prestazioni sportive del calciatore Fabio Maistro. Il centrocampista classe ’98 si trasferisce al Pescara con la formula del prestito. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. Dopo una esperienza in Lega Pro con Gavorranno e Rieti, il 3 agosto 2019 viene ingaggiato dalla Lazio e contestualmente girato in prestito alla Salernitana. Con la squadra campana chiude la prima stagione con 33 presenze nel campionato di Serie B mettendo a segno due reti.“







