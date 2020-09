Lazio Women, Martin: “Debutto incredibile, un sogno iniziare con una tripletta. La Serie A è nella nostra testa”

Dopo la Serie A femminile, nella giornata di ieri ha preso il via anche il campionato di Serie B. Campionato in cui sarà protagonista la Lazio, alla ricerca della qualificazione alla massima serie, dopo la mancata promozione nella passata stagione, a causa dell’algoritmo. Partenza con il botto per le ragazze biancocelesti che, nella prima giornata di ieri, hanno vinto in casa del Pontedera per 10-1. Protagonista con una tripletta è stata Adriana Martin, attaccante biancoceleste, che, il giorno dopo, ha commentato, ai microfoni di Lazio Style Channel, il primo successo stagionale. Queste le sue parole: “Il debutto di ieri è stato incredibile, siamo state perfette. Ho iniziato con una tripletta, un sogno: il primo gol è arrivato su punizione, il secondo dribblando il difensore e sul terzo sono stata brava a battere il portiere. Sono felice per i gol ma soprattutto per la vittoria, siamo partite male nel primo tempo e nella ripresa ci siamo sbloccate.

Questa è una Lazio molto importante, ha calciatrici con tanta qualità, possiamo fare grandi cose in questa stagione. Il modulo iniziale è stato un 4-4-2, ci troviamo bene con questo sistema. L’obiettivo Serie A è nella nostra testa, adesso non vogliamo fermarci. Siamo una famiglia che ha le idee molto chiare e vuole sempre vincere. Adesso domenica debutteremo al Fersini, un campo dove dovremo vincere solo noi”.







