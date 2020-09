Lazio Women, Seleman: “Volevamo vincere e lo abbiamo fatto. Trasformato in rabbia la beffa dello scorso anno”

Le ragazze biancocelesti sono partite fortissime. Saranno protagoniste in questo campionato di Serie B, con l’obiettivo di raggiungere la promozione nella massima serie. Dopo il 10-1 rifilato al Pontedera, e in seguito alle parole dell’attaccante biancoceleste Martin, sono arrivate anche quelle del mister, Ashraf Seleman. Anche lui, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato il debutto vittorioso in campionato della sua squadra: “Volevamo vincere e lo abbiamo fatto. Il risultato maschera le difficoltà del primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo dilagato, anche grazie all’espulsione del loro portiere. L’inizio ieri non è stato facile, rischiando di subire il gol del pareggio. Il Pontedera è una squadra organizzata, noi forse siamo stati un po’ superficiali, poi è andata bene. I nuovi acquisti ci hanno portato una mentalità vincente, sono forti ed umili.

Alzano il livello della squadra. Abbiamo trasformato in rabbia la beffa dello scorso anno, ci alleniamo con quella voglia in più per ottenere il risultato. Dobbiamo solo evitare i cali di concentrazione, cercando di non subire gol evitabili. A livello realizzativo stiamo migliorando, adesso dovremo però dare continuità perché essendo la prima giornata potrebbe essere stato anche un risultato finto”.







