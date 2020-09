Riapertura stadi, Malagò: “Si spera e si pensa di riaprire prima possibile, ma è legato all’evolversi della pandemia”

Il campionato di Serie A sta per ripartire. A meno di una settimana dall’inizio, il campionato italiano di calcio riprenderà come si è concluso lo scorso: a porte chiuse. E’ un argomento caldo quello della riapertura degli stadi al pubblico, non solo per il calcio, ma anche per diversi altri sport che si stanno svolgendo, o che inizieranno senza sostenitori sugli spalti. A Radio Anch’io Sport, è intervenuto il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, per affrontare il tema della riapertura al pubblico, non solo per il calcio, ma anche di altri sport. Sul tema delle Olimpiadi, Malagò ha confermato il dubbio sulla presenza del pubblico o meno: “Olimpiadi a porte chiuse? Tokyo è pronta per i Giochi. Ma c’è un punto interrogativo sulla presenza del pubblico. Come è stato per il calcio o per la Nba, a mali estremi, estremi rimedi. Ci auguriamo naturalmente che questo non avvenga”.

A breve, a Roma, inizieranno gli Internazionali di Tennis, anche questi a porte chiuse. Il Presidente del CONI ha manifestato la sua delusione per il mancato approdo del pubblico: “E’ tristissimo, ma è meglio di niente”.

Per concludere, non poteva mancare un punto sulla situazione del pubblico per quanto riguarda il calcio in Italia, che riprenderà ufficialmente il 19 settembre con il campionato di Serie A: “Non si è riusciti a trovare una soluzione fra le istanze legittime del mondo del calcio e quelle delle istituzioni. Si spera e si pensa di riaprire prima possibile, ma questo è legato all’evolversi della pandemia, intanto vediamo campagne abbonamenti saltate, bloccate attività di marketing e sinergie commerciali. Un danno enorme”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: