Serie A, Tacchinardi:”Per la Juve non sarà un anno come gli altri. Dovrà fare attenzione anche alla Lazio”

Ai microfoni di Tmw Radio è intervenuto Alessio Tacchinardi, ex centrocampista dell Juventus, che ha parlato anche del mercato che va a rilento e del campionato che sta per iniziare, accennando anche al fatto che vede una Lazio agguerrita a cui la Juve dovrà fare attenzione. Queste le sue parole:”Non si vede l’ora di tornare a giocare. Si fa tutto di corsa, con una Juve che vede Pirlo come debuttante e con una pressione enorme. Con un Conte avvelenato per scalzare la Juve e con squadre come Milan e Lazio agguerrite. Non sarà la Juve, come sempre, davanti a tutte ma l’Inter si è avvicinata moltissimo.”







