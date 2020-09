TMW | Badelj in viaggio verso Genova: sarà un nuovo giocatore del Grifone

Definiti i principali acquisti del mercato biancoceleste, la Lazio lavora sulla cessioni. Tanti i calciatori in procinto di lasciare Roma per cercare nuove esperienze di rilancio. Tra questi Milan Badelj che, come riportato da Tuttomercatoweb.com, sarebbe in viaggio insieme al suo agente Alessandro Lucci alla volta del capoluogo ligure così da poter svolgere le visite mediche con il Genoa e poi legarsi a titolo definitivo con i rossoblu.







