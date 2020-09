TMW | Lazio, il futuro di Caicedo potrebbe cambiare. Inzaghi ora ha molte scelte

L’arrivo di Muriqi, al termine di una telenovela infinita, segna un nuovo step dell’attacco biancoceleste. L’uomo in più richiesto da Inzaghi per il reparto avanzato è arrivato ed ora si ragiona su nuovi movimenti in entrata ed in uscita. Sul fronte cessioni, come riportato da Tuttomercatoweb.com, è ancora da decifrare il futuro di Caicedo, vicinissimo fino a qualche tempo fa all’ Al Gharafa, ed ora pronto a rimanere nella capitale. Una permanenza dell’ecuadoriano potrebbe chiudere le porte in entrata in attacco considerando i vari nomi in rosa: oltre a Caicedo, c’è Immobile, Correa, Muriqi, Adekanye ed il giovane Raul Moro.







