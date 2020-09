Ufficiale, Pirlo e Italiano sono due nuovi allenatori della Serie A: esame superato

Come riportato da Repubblica.it, si è conclusa con la stretta di mano al suo relatore, Renzo Ulivieri e l’applauso della commissione, la discussione della tesi di Andrea Pirlo. L’allenatore della Juventus conoscerà mercoledì la valutazione finale. In ogni caso l’esame per il rilascio della licenza Uefa Pro è stato affrontato e superato dal tecnico bianconero: in mattinata sono state affrontate le prove nelle cinque materie del corso, “Tecnica e tattica calcistica”, “Comunicazione” ,“Psicologia”, “Metodologia dell’allenamento”, “Medicina Sportiva”. Alle 14.30 la discussione della tesi dal titolo “Il mio calcio”, con relatore Renzo Ulivieri.

Una giornata in cui ha ottenuto la licenza Uefa Pro anche il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, neopromosso in Serie A.





