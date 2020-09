CdS | Lazio, Muriqi di nuovo in Turchia: presto a disposizione di Inzaghi

Dopo le visite mediche di rito svolte ieri in Paideia, Vedat Muriqi si è recato nella stessa giornata anche a Formello per conoscere i nuovi compagni e visionare il centro sportivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante kosovaro dopo aver firmato il suo contratto, è ripartito per la Turchia, per sbrigare delle pratiche burocratiche. Mister Inzaghi lo aspetta venerdì.







