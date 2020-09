Champions League, svelato il nuovo pallone per la stagione 2020/2021 | FOTO

Manca poco più di un mese all’inizio della nuova Champions League. L’1 ottobre, a Nyon, è in programma il sorteggio della fase a gironi, mentre tra il 20 ed il 21 dello stesso mese, prenderà il via la competizione con la prima giornata degli otto gironi. Sorteggio a cui prenderà parte anche la Lazio, tornata a giocare la massima competizione europea per club dopo 13 anni. Nell’attesa che parta la nuova Champions League, il profilo ufficiale Instagram della competizione, ha presentato il nuovo pallone ufficiale, protagonista per l’edizione 2020/2021.







