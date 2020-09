CorSera | Lazio, l’ultimo ‘buco’ da riempire: tre i nomi in ballo per la difesa

Il ventenne Kumbulla rimane la prima scelta,ma non c’è l’accordo economico tra Lazio e Verona. Offerto Otamendi del Manchester City, ma l’argentino non è giovane e guadagna troppo, piace il coreano Min-Jae (sarebbe però una scommessa).

Poi ci sono Patric, collaudata alternativa sul centrodestra, e Radu, ormai avanti con gli anni e quindi utilizzabile senza continuità. Su Vavro nessuno fa davvero affidamento, Bastos è in uscita. E proprio la cessione dell’angolano (al Basaksehir oppure al Besiktas) libererà il posto per un difensore in più. Tare continua a coltivare la speranza di ottenere Kumbulla dal Verona: è giovane, rappresenta un investimento per il futuro, il ds lo ritiene pronto per essere titolare nella Lazio. Il club veneto continua a tenere alto il prezzo, ma il ragazzo è allettato all’idea di giocare la Champions: resta la prima scelta. Mendes ha offerto Otamendi, ma non convincono età e ingaggio, che andrebbe sensibilmente limato, anzi dimezzato (oggi guadagna 6 milioni al City fino al 2022): l’affare è difficile. Si continua a parlare con insistenza del sudcoreano Min-Jae, il quale gioca nel campionato giapponese con la maglia del Beijing Guoan: la sua capacità di adattarsi al nostro calcio sarebbe una scommessa da 15 milioni.

Da qualche giorno lavora al centro sportivo di Formello il cipriota Karo, 24 anni, che nella scorsa stagione la Lazio ha girato in prestito alla Salernitana e anche questa estate ha cominciato la preparazione con il club campano. C’è chi sostiene che sia tornato a Roma per l’infortunio di Luiz Felipe, in realtà aveva lasciato l’altra squadra di Lotito prima dell’infortunio del brasiliano. La decisione di portare via Karo, dopo Akpa-Akpro e Kiyine (che probabilmente tornerà a Salerno), ha comunque creato ulteriore malumore in città, dov’è in atto un’autentica ribellione contro Lotito. Molti gli episodi che hanno esasperato la tifoseria, la quale è arrivata a forme di protesta curiose o clamorose.