ESCLUSIVA | Lazio, Adamonis sarà il terzo portiere. Possibile prestito per Alia

Dopo un ritiro dall’esito incerto, si riempe anche la casella del terzo portiere in casa Lazio. Come appreso dalla redazione di Laziopress.it, infatti, il ruolo in questione sarà ricoperto da Marius Adamonis rientrato a fine stagione dal prestito alla Sicula Leonzio. Il lituano classe ’97 proverà a mettersi in mostra alle spalle di Strakosha e Reina, seppur un suo impiego appaia molto complicato. Per quanto riguarda invece Marco Alia, estremo difensore albanese proveniente dalla Primavera, sembrerebbe sempre più plausibile la via del prestito in Lega Pro (dove è corteggiato da formazioni di prima fascia) così da permettergli di accumulare esperienza per poi far ritorno a Roma il prossimo anno, quando andrà risolta anche la questione contratto, attualmente in scadenza a giugno 2021.







