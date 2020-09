FORMELLO- Si inizia a pensare al Benevento. Differenziato per Milinkovic, buone notizie da Cataldi

Archiviata la ripresa di ieri, oggi la Lazio è scesa nuovamente in campo a Formello per continuare a preparare la prossima amichevole di sabato con il Benevento. Dopo una prima fase di riscaldamento, la squadra ha svolto delle esercitazioni tattiche e di possesso palla prima di terminare con una partitella a campo ridotto. Prosegue il lavoro differenziato per Milinkovic, mentre continuano a rimanere assenti Vavro e Luiz (oltre al solito noto Lulic). Buone notizie, infine, arrivano da Cataldi che nella seduta odierna ha svolto gran parte del lavoro con il gruppo prima di staccarsi per la partitella finale. Appuntamento a domani quando in programma ci sarà una doppia seduta.





