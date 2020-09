GdS | Di Natale incensa Immobile: “Sa fare tutto e anche per la Nazionale è fondamentale”

Antonio Di Natale, che ha vinto due volte il titolo di capocannoniere, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport da addetto ai lavori ha fatto il punto sugli attuali attaccanti della Serie A. Sul bomber laziale Ciro Immobile ha avuto parole di elogio: Totò infatti è contento per l’attaccante della Lazio e secondo lui è un centravanti svelto, sveglio, che fa assist, che si butta dentro ed ama giocare libero, un po’ come lo stesso ex Udinese. Per finire sostiene che il numero 17 sa fare tutto ed è fondamentale anche per la Nazionale.







