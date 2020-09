Giroud torna indietro al mercato di gennaio: “Ero vicino a Lazio, Inter e Tottenham”

Riavvolge il nastro e torna indietro di oltre sei mesi Olivier Giroud, il colpo sfiorato dalla Lazio nelle ultime ore del mercato di gennaio. In un’ intervista rilasciata a So Foot, a parlare è stato proprio l’attaccante francese che ha rivelato come negli ultimi tre giorni del mercato dell’ultimo mercato di riparazione era deciso nel lasciare il Chelsea a causa delle poche presenze collezionate (poi riscattate nella seconda metà di stagione). Come spiegato da Giroud, le soluzioni non mancavano con le trattative con Lazio, Inter e Tottenham, squadra rivale dei Blues, vicine alla conclusione.







