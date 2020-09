Gravina: “Play off a fine stagione? Idea a cui sto lavorando, ci sono troppi impegni a livello di competizioni”

(ANSA) – ROMA, 15 SET – “Oggi ci sono troppi impegni a livello di competizioni sportive e siamo coscienti che entriamo subito in fibrillazione quando una gara viene rinviata”. Lo dice il presidente della Figc Gabriele Gravina, parlando dell’ipotesi di istituire campionati più snelli e con play-off finali. “È un’idea su cui sto lavorando da tempo e mi auguro di poter trovare condivisione”, precisa il dirigente numero uno di via Allegri a margine del consiglio federale di oggi.

Un’idea che anche la Fifa starebbe sollecitando alle federazioni nazionali, e che lo stesso Gravina ammette essere stata oggetto di discussione con il presidente della Fifa Gianni Infantino in occasione della sua ultima visita a Roma la scorsa settimana: “L’incontro con Infantino è stato molto utile – chiarisce Gravina – perché per la sua esperienza e il ruolo che ricopre è stato un momento di grande e approfondita riflessione.

Ne abbiamo parlato, ho espresso la mia personale idea per l’ipotesi di un rinnovamento – continua Gravina -, in modo da poter posizionare sul mercato un prodotto oggi ormai superato e non più appetibile dal fruitore. Bisogna confrontarsi e capire ad ampio raggio aspetti positivi e negativi e creare un progetto appetibile da parte di tutti”. (ANSA).







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: