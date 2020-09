Il Cts non cambia idea sul protocollo e la riapertura degli stadi

Dopo le parole di Gabriele Gravina a favore di una riapertura degli stadi, arriva la ferma risposta del Cts riunitosi nella giornata di oggi. Stando a quanto riportato da Sportface.it, il Comitato tecnico scientifico avrebbe ribadito il no alla riapertura immediata degli stadi rinviando la discussione ad inizio ottobre quando sarà fatto il punto sull’impatto della riapertura delle scuole all’interno della curva epidemiologica. Per quanto riguarda invece il discorso tamponi, nelle prossime ore verrà presentata al Cts una scansione delle gare della nuova stagione così da diminuire la frequenza dei test che in ogni caso al momento resta di quattro giorni.







