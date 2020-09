Il Messaggero | Lazio, giallo Fares: dalla cena alla lunga attesa per la firma

Una settimana fa l’avvistamento in via della Fontanella Borghese. Poi Mohamed Fares ha fatto perdere le sue tracce. Si tinge di giallo il trasferimento dell’esterno sinistro in arrivo dalla Spal, ma da Formello filtra ottimismo. «Visite nei prossimi giorni, poi la firma sul contratto». La previsione in casa Lazio. Al momento, presso la clinica Paideia, non ci sono esami prenotati per il franco-algerino 24enne. Sui social gli utenti e i tifosi si interrogano: «Quando arriva?». Ogni giornata sembra quella decisiva. Eppure l’ultima cena in un noto ristorante del centro sembrava il preludio ad una svolta imminente. Martedì 8 settembre. “Momo”, così viene soprannominato il centrocampista, si concede la prima pubblica uscita nel cuore di Roma. E’ arrivato da poche ore direttamente da Ferrara. Niente treni o aereo, solo macchina e autostrada. Fares corre verso la Lazio e non vede l’ora di iniziare la sua avventura in biancoceleste. All’uscita del locale un gruppo di tifosi lo riconosce. «Possiamo farci una foto?», la richiesta di un ragazzo. «Meglio domani», la replica istintiva di Mohamed. «Avrà risposto così perché vuole aspettare le visite mediche?». «Del resto è ancora un tesserato della Spal», le sagge considerazioni dei fan. All’indomani in clinica neanche l’ombra di Fares, alla ricerca di una casa in zona Roma Nord. Qualcuno sostiene che sia tornato per un paio di giorni in Emilia Romagna, altri nella storia di ieri su Instagram riconoscono il Grande Raccordo Anulare. Altri ancora che la trattativa con la Spal non sia ancora chiusa. In realtà, la fumata bianca si è già levata sopra il cielo di Formello dopo l’avvento di Mino Raiola, agente di Momo. Superati gli ostacoli sui metodi di pagamento (costo dell’operazione circa 8,5 milioni più gli 1,5 milioni di euro di bonus). «E allora cosa manca?», si legge nei commenti ai post. Una cessione e il rispetto dell’indicatore di liquidità: la Lazio potrà ufficializzare un nuovo acquisto, solo dopo essersi liberata degli ingaggi dei giocatori in esubero, e quindi dopo una loro cessione. Il nome più caldo in uscita è quello di Bastos, che piace molto in Turchia al Besiktas e al Basaksehir.

