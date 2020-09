Il Tempo | Lazio già in allarme: serve un difensore

Sono Radu ed Acerbi le uniche due certezze della difesa biancoceleste, reparto che fino ad ora non ha visto rinforzi. Secondo quanto riportato da Il Tempo, viste le condizione fisiche degli altri, rimangono solo Patric ed Armini per la retroguardia. In vista quindi della ripresa del campionato infatti, c’è un campanello d’allarme in casa Lazio viste le situazioni degli altri difensori. Luiz Felipe è alla prese con una brutta distorsione rimediata nell’amichevole contro il Frosinone, mentre Vavro continua ad avere problemi con la pubalgia. Bastos verrà ceduto ed ora la speranza è che arrivi qualcuno a dare sostegno lì dietro. La pista Kumbulla sembra ormai naufragata, vito anche il blitz della Roma, mentre per il piano B i tempi iniziano ad essere stretti. Mancano tre settimane alla fine del mercato e la società capitolina dovrà lavorare per sopperire all’emergenza.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: