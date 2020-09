Il Tempo | Lazio, Matri con Tare accoglie Muriqi a Formello

Tra gli acquisti della Lazio in questa sessione di mercato, c’è sicuramente un rinforzo che non scenderà in campo: si tratta dell’ex biancoceleste Alessandro Matri. L’ex attaccante seguirà le orme di Tare: sarà un collaboratore aggiunto. Come riporta Il Tempo, ieri Mitra Matri era a Formello ed insieme ds hanno mostrato al nuovo arrivato Vedat Muriqi le meraviglie del centrosportivo. Durante la seduta di allenamento, da bordo campo, ha seguito con attenzione le esercitazioni della squadra.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: