La Repubblica | Lazio c’è da rinforzare la difesa, ma Inzaghi e Tare hanno idee diverse

Dopo l’arrivo di Muriqi e la trattativa in dirittura d’arrivo per Fares, l’obiettivo principale ora è quello di rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da La Repubblica, per farlo, Inzaghi e Tare hanno idee diverse. Il mister vuole un giocatori pronti ed esperti, come Otamendi e Izzo, mentre il ds vorrebbe puntare su un “under 22” (al dirigete piace molto il coreano Kim Min-Jae, 24enne). Il punto d’incontro per i due sarebbe Kumbulla in quanto conosce la A ed è un 2000.







