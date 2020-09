L’ex Primavera Tuia: “Forse non giocherò l’amichevole Benevento-Lazio per un problema fisico, ma per me sarà un ritorno a casa”

L’ex giocatore della Lazio Primavera, Alessandro Tuia, attualmente in forza con il Benevento, ha parlato ai microfoni di Radiosei: “Mi auguro che possano arrivare giocatori importanti per salvarci. Spero di esserci contro la Lazio nell’amichevole con il Benevento, perché in settimana ho avuto un problema muscolare e quindi potrei saltare il match. Non sarà l’ultima volta che tornerò all’Olimpico quest’anno, ma sicuramente verrò allo Stadio per vedere la partita, sarebbe un ritorno a casa. Ho avuto parecchi infortuni, due crociati, uno a 17 e uno a 25. Filippo Inzaghi? E’ una persona che non ti lascia mai rilassare, giustamente, ma ci racconta che ogni volta che ha vinto un trofeo non se lo è mai goduto perché già pensava a quello successivo. L’anno scorso abbiamo dimostrato molto, l’unica battuta d’arresto è stata con il Pescara.







