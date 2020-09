Luciano Zauri:”Lazio o Atalanta? Tifo per il pareggio. I biancocelesti si stanno rinforzando”

Luciano Zauri, ex difensore della Lazio ed attuale allenatore della primavera del Bologna, è intervenuto ai microfoni di FootballNews24 parlando anche del mercato e della passata stagione dei biancocelesti: “Il mercato è aperto da poco e la Lazio si sta rinforzando come dimostra, ad esempio, l’interesse per Fares che andrebbe a sostituire Lulic, ancora non in grado di giocare. Credo che la squadra continuerà ad ottimizzare tutti i reparti anche in vista della Champions. Nella passata stagione la squadra biancoceleste, fino alla sospensione causa Covid-19, stava giocando benissimo e senza l’interruzione magari si sarebbe anche posizionata meglio rispetto a quanto fatto dopo, ma questo non lo sapremo mai. Riconfermarsi è sempre difficile ed inoltre la prossima stagione vedrà altre squadre, come Inter e Milan, che si sono rinforzate molto. Lazio e Atalanta? Mi auguro che entrambe facciano bene, quindi in questi casi il pareggio è sempre il risultato migliore.”







