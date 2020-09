Niente Lazio per Kumbulla, raggiunto l’accordo tra la Roma ed il Verona

Secondo il giornalista sportivo, esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, la Roma e l’Hellas Verona hanno raggiunto l’accordo per Marash Kumbulla. Si tratterebbe di un prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro, con un contratto quinquennale per il calciatore. La Roma, in ogni caso, sembrerebbe ancora in pista per prendere anche Smalling, lo scorso anno solamente in prestito dal Manchester United che ora vogliono concludere un accordo a titolo definitivo. Sul classe 2000 di origine albanese, c’erano sia l’Inter che la Lazio. Mentre i nerazzurri sembravano aver mollato la pista nelle scorse settimane, la Lazio sembrava essere tornata sotto per portarlo a Roma, ma il difensore raggiungerà la Capitale in veste giallorossa.







