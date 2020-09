PAIDEIA | Lazio, domani visite mediche per Mohamed Fares

Finalmente il giorno è arrivato. L’accordo per portare il giocatore della SPAL a Roma è stato concluso da tempo, ma Mohamed Fares sembrava chiuso in un limbo. L’esterno ha raggiunto la Capitale da giorni, ma le visite mediche ancora non erano state fissate fino ad oggi. Addirittura, è riuscito a sottoporsi ai controlli medico-sportivi prima l’altro acquisto dei biancocelesti, Vedat Muriqi, per il quale la trattativa non sembrava finire mai. Domani, però, toccherà anche all’esterno marocchino sottoporsi alle visite mediche, fissate presso la Clinica Paideia nella mattinata. Successivamente, il classe 1996 firmerà il contratto che lo legherà alla Lazio fino al 2025, mentre alla SPAL arriveranno circa 10 milioni di euro.







