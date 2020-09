SERIE A 2020/2021: TUTTE LE MAGLIE DELLA PROSSIMA STAGIONE | VIDEO

La Serie A 2020/2021 sta per partire e sono state presentate tutte le nuove maglie delle 20 squadre che partiranno nella prossima stagione. Tante rivoluzioni per le big nelle terze maglie. Ecco un video con la rassegna tutte le divise che vedremo al via.







