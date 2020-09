SOCIAL| Il saluto di Muriqi al Fenerbahçe – FOTO

A pochi minuti dall’ufficializzazione di Muriqi da parte della Lazio, il giocatore Kosovaro ha mandato il suo saluto al Fenerbahçe ed ai suoi tifosi. Qui di seguito la traduzione delle sue parole:”Sulla strada per il Fenerbahçe, sapevo che stavo entrando dalla porta di un club molto grande e stavo facendo previsioni su ciò che avrei visto. Tuttavia, in una famiglia unita, ho incontrato un amore più grande di quanto mi aspettassi. Ho sempre voluto fare del mio meglio per premiare l’amore che mi è stato mostrato. Ho passato momenti indimenticabili con i nostri milioni di fan. Il tuo amore sarà sempre la mia forza e il mio supporto mentre inizio una nuova avventura ora e corro verso nuovi obiettivi. Vorrei ringraziare il nostro presidente, il signor Ali Koç, i nostri manager, i miei compagni di squadra, il nostro team tecnico e tutto lo staff del club, nonché i grandi tifosi del Fenerbahçe. Grazie mille per l’amore unico e i sentimenti unici che ho provato. Addio”







