SOCIAL | Sensini ricorda la Lazio targata Argentina | FOTO

Nestor Sensini non dimentica la Lazio. L’ex centrocampista argentino ha vestito la maglia biancoceleste solamente nella stagione 1999-2000 riuscendo però in un colpo solo a centrare tre trofei (campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana) divenendo così uno degli eroi della grande Lazio. Per celebrare quella stagione fantastica, Nestor ha deciso di pubblicare via social una foto che lo ritrae con la maglia della Lazio insieme ad altri tre argentini: Veron, Simeone e Almeyda.







