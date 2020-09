Challandes, ct del Kosovo:”Muriqi grande rinforzo per la Lazio, saprà ritagliarsi il suo spazio”

Bernard Challandes, ct del Kosovo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss parlando del nuovo acquisto della Lazio Vedat Muriqi, prospettando per lui una buona stagione in maglia biancoceleste:”Muriqi è un gran rinforzo per la Lazio, ha le caratteristiche dell’attaccante centrale e fornisce molti assist e gol. C’è concorrenza ma saprà ritagliarsi il suo spazio.”







