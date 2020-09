La Lazio è in piena emergenza in difesa. Sia Luiz Felipe che Vavro sono out, il nuovo acquisto tarda ad arrivare, così Inzaghi sarà costretto a inserire in rosa due calciatori finiti nel dimenticatoio: Antreas Karo e Fortuna Wallace vanno verso il reintegro almeno sino al 5 ottobre. Il brasiliano ha concluso la sua esperienza col Braga e resta nella lista dei partenti, ma potrebbe comunque essere impiegato nell’amichevole contro il Benevento. Karo, tornato dal prestito alla Salernitana dove ha collezionato 29 presenze, nei prossimi giorni si allenerà con il gruppo a Formello.