GdS | Lazio, Kim Min Jae per la difesa: pronta un’offerta. E c’è anche l’alternativa

L’obiettivo della Lazio ora è rinforzare la difesa. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Muriqi e le visite mediche in programma oggi per Fares, la società capitolina si concentrerà sulla retroguardia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome più concreto sul quale hanno messo gli occhi i biancocelesti è quello del coreano Kim Min Jae. Ha 23 anni e gioca in Cina, il nomignolo di “De Ligt d’Oriente” gli si addice. La Lazio ha presentato un’offerta: 15 milioni di euro (12 di parte fissa e altri 3 di bonus), una proposta ritenuta interessante dal Guoan e della quale si discuterà. Nel frattempo l’alternativa al giocatore potrebbe essere Bornauw, 21enne centrale del Colonia.







