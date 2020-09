Il Benfica viene eliminato ai preliminari, l’Ajax sale in seconda fascia: gli olandesi diventano possibili avversari della Lazio nei gironi

I turni preliminari delle qualificazioni alla prossima Champions League 2020/21 si stanno definendo in questi giorni, con una sorpresa in serbo. Proprio ieri sera, i greci del PAOK hanno vinto e quindi eliminato, i portoghesi del Benfica, che quest’anno hanno speso, finora, circa 80 milioni di euro nella campagna acquisti. Con questa eliminazione, la situazione nelle fasce è cambiata: gli olandesi dell’Ajax sono saliti in terza fascia, diventando un possibile avversario della Lazio, dell’Inter e dell’Atalanta, oltre ovviamente alla Juventus.

PRIMA FASCIA

Bayern (Germania)

Real Madrid (Spagna)

Juventus (Italia)

Paris Saint-Germain (Francia)

Liverpool (Inghilterra)

Porto (Portogallo)

Zenit (Russia)

Siviglia (Spagna)

SECONDA FASCIA

Barcellona (Spagna)

Atlético (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Shakhtar (Ucraina)

Borussia Dortmund (Germania)

Chelsea (Inghilterra)

Ajax (Olanda)

TERZA FASCIA

Dinamo Kiev* (Ucraina)

Salisburgo* (Austria)

Lipsia (Germania)

Inter (Inter)

Olympiacos* (Grecia)

Lazio (Italia)

Krasnodar* (Russia)

Atalanta (Italia)

QUARTA FASCIA

Dinamo Zagabria* (Croazia)

Lokomotiv Mosca (Russia)

Marsiglia (Francia)

Brugge (Belgio)

Slavia Praga* (Repubblica Ceca)

Borussia Monchengladbach (Germania)

Basaksehir (Turchia)

Rennes (Francia)





