ISOKINETIC | Visite medico-sportive per Adekanye e Fares | FOTO&VIDEO

Questa mattina si è sottoposto alle visite mediche presso la Clinica Paideia, nel pomeriggio, invece, quelle fisiche presso la Isokinetic. Per Mohamed Fares è una giornata piena prima della firma con la Lazio, con l’esterno sinistro che potrà finalmente raggiungere i compagni a Formello, anche se la seduta pomeridiana è stata annullata. Insieme a lui, presso la struttura, anche Bobby Adekanye, reduce da un infortunio. Per l’attaccante, visite in corso, in attesa anche di quelle del suo compagno.







