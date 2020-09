La Repubblica | Lazio, la rabbia dei tifosi per lo “scippo”. Per la difesa il ds guarda in Bundesliga

Secondo quanto riportato da La Repubblica, dopo la beffa David Silva, i tifosi laziali non hanno preso bene il trasferimento di Kumbulla alla Roma. “Lo abbiamo inseguito per mesi e loro lo hanno preso in un giorno”, oppure “Questa società non vuole crescere“, così i sostenitori biancoceleste hanno commentato con delusione il mancato arrivo del difensore. Tutto sommato però la Lazio aveva mollato da settimane il giocatore albanese. Ora comunque, club e tifosi, si vogliono concentrare su un altro rinforzo per la difesa. La volontà è quella di inserire in gruppo un calciatore giovane e Tare ha già messo gli occhi in Bundesliga: oltre a Bornauw del Colonia ci sono anche Retsos del Bayern Leverkusen, l’austriaco Friedl del Werder Brema ed il francese N’Dicka del Francoforte. Come ultima ipotesi, il reintegro di Wallace.







