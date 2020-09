Muriqi dalla Turchia: “Bella accoglienza a Roma, ora voglio fare bene alla Lazio”

Lunedì le visite mediche, ieri l’ufficialità di essere un nuovo giocatore della Lazio: ora Vedat Muriqi è tornato in Turchia per sbrigare alcune pratiche burocratiche ed in attesa del suo ritorno nella capitali, ai microfoni di belnSport ha commentato l’approdo a Roma: “Sono stato accolto alla grande e spero di fare bene in biancoceleste. La scelta di continuare con il numero 94? Non so se è un portafortuna“.







