PAIDEIA | L’arrivo di Fares in clinica per le visite mediche – FOTO&VIDEO

Giornate di visite mediche peri nuovi arrivati in casa Lazio. Lunedì si è recato in Paideia Vedat Muriqi, oggi è la volta di Mohamed Fares. L’algerito è appena entrato in clinica per le consuete visite mediche di rito. Alle 14:30 si recherà all’Isokinet insieme ad Adekanye.

Ecco l’arrivo del giocatore:







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: