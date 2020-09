Ricciardi: “Stadi? Valutiamo riapertura parziale”

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, è intervenuto ai microfoni di Sky Tg24 per parlare di una possibile riapertura degli stadi: “Intanto abbiamo riaperto le scuole: dobbiamo capire se riusciamo a tenere sotto controllo i focolai, che ahimé sono circa mille. Fin quando non avremo un vaccino o una terapia specifica tenere migliaia di persone tutte assieme e a contatto non è possibile. Apertura parziale? Si deve tenere conto di tutti gli aspetti, anche l’accesso e il deflusso. Il nostro è un consiglio tecnico-scientifico, poi i presidenti di Regione possono prendere decisioni alternative, il problema è che poi si rimette in circolazione il virus“.







