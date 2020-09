Roma, Kumbulla a Villa Stuart per sostenere le visite mediche

L’ A.S Roma a breve ufficializzerà l’acquisto di Marash Kumbulla. Il difensore centrale, che è stato a lungo seguito dal ds biancoceleste Tare nel tentativo di portarlo alla Lazio, ha alla fine scelto, in una trattativa lampo, la rivale per eccellenza.

Per questo, proprio nel pomeriggio di oggi, il classe 2000 dopo essere atterrato a Fiumicino è giunto a Villa Stuart, per effettuare le visite mediche con quella che sarà la sua nuova squadra, la Roma. Sfumato l’affare la società biancoceleste dovrà necessariamente cercare altrove un rinforzo in difesa.







