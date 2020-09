TMW | Lazio, dietro Fares rimarrà Lukaku: Jony e Kiyine lontani dalla permanenza

Nelle ultime estati, non era mai capitato che la Lazio dovesse pensare di coprire la fascia sinistra. Lo ha dovuto fare ora, perché Lulic è ancora lontano dal rientro e dovrebbe non essere inserito nella lista da 25 per il campionato. Su richiesta di Inzaghi, la società ha puntato su Fares. Il classe ’96 della Spal, pagato 10 milioni, è arrivato a Roma martedì scorso e questa mattina svolgerà le visite mediche in Paideia.

Alle sue spalle, nelle gerarchie biancocelesti dovrebbe esserci Lukaku. Fino ad aprile fuori dai piani, al rientro dalle vacanze ha sorpreso lo staff tecnico per la condizione in cui si è presentato (8 chili in meno). E per la continuità avuta durante il ritiro ad Auronzo, dove ha saltato soltanto una seduta. A Inzaghi piace per le caratteristiche e lo reputa un’arma formidabile da utilizzare a partita in corso. Quando con gli avversari stanchi, può spezzare l’equilibrio con la sua forza fisica e le sue progressioni. Salvo offerte di mercato, che verranno valutate perché è in scadenza (interessa a Leeds e Brighton), rimarrà a Formello.

È ancora tutto da capire il futuro di altre due pedine della corsia mancina. Jony, per larghi tratti titolare nella scorsa stagione, non ha convinto tanto che Inzaghi lo sta provando come intermedio di sinistra. Interessa in Spagna, non rientra nel progetto della Lazio. Anche perché rischia di rimanere fuori dalla famosa lista, soprattutto se dal mercato la società prenderà un difensore over 22 che toglierebbe un ulteriore posto nell’elenco. Un altro che potrebbe uscire è Kiyine, centrocampista classe ’97 molto duttile. A Formello lo stimano ma troverebbe poco spazio – non convince del tutto come quinto di centrocampo e in mezzo ci sono altri centrocampisti – e potrebbe tornare in prestito a Salerno, dove l’anno scorso ha fatto benissimo con 10 gol all’attivo. Tra gli esuberi c’è anche Durmisi, reduce dal presto al Nizza. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti







