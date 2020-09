UFFICIALE | La Lazio cede Milan Badelj al Genoa a titolo definitivo

Era tornato in gruppo con la Lazio, svolgendo gli allenamenti con i suoi vecchi compagni di squadra dopo l’anno passato in prestito alla Fiorentina. In questa estate di calciomercato, nelle ultime settimane, era diventata forte la voce che lo vedeva prossimo a firmare con il Genoa: oggi, secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Lega Calcio, il suo contratto è stato depositato proprio dai liguri, finalizzando la trattativa. Milan Badelj è quindi diventato ufficialmente un giocatore dei grifoni, con il quale si è legato per un triennio, fino al 2023.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: