Violano la quarantena per andare in un locale: tra i denunciati anche un calciatore del Brescia

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, edizione di Brescia, quattro amici contagiati dal coronavirus e che sarebbero dovuti rimanere a casa per non mettere a rischio altre persone, si sono recati, invece, in un bar. Tra di loro, anche un calciatore della città lombarda, il centrocampista Emanuele Ndoj, tornato positivo dalle vacanze estive in Sardegna. Durante i controlli dei Carabinieri, come spiega il sito dell’edizione locale del Corriere, sono stati individuate le quattro persone, tre uomini ed una donna, di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Le Forze dell’ordine, dopo un breve controllo, hanno verificato che i loro nomi fossero all’interno della lista delle persone risultate positive al COVID, stilato dall’ufficio Malattie Infettive dell’ATS. b