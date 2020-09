CdS | Il futuro di Jony sempre più lontano da Roma, possibile un suo ritorno in Spagna

Jony non ha convinto Inzaghi nella scorsa stagione. Acquistato per fare il quinto di sinistra non è mai stato adatto a quel ruolo, tanto che Inzaghi durante il ritiro di Auronzo di Cadore ha provato a reinventarlo mezzala. Sforzi inutili, perché lo spagnolo sembra sempre più lontano da Roma. L’ipotesi, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è di rientrare in Spagna alla corte dell’Alaves o del Getafe che sono sulle sue tracce. Il club di Lotito dal canto suo risparmierebbe circa 2,5 milioni del tetto ingaggi che potrebbero essere occupati da un nuovo acquisto.







