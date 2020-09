CdS | Inzaghi riflette sul cambio modulo

Dopo aver fatto del 3-5-2 il modulo classico della Lazio nelle ultime stagioni, Simone Inzaghi è pronto a varare un nuovo piano tattico. Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, contro il Frosinone il tecnico ha provato il 3-4-2-1 con il doppio mediano e tridente offensivo. In tale ottica, Leiva, Escalante, Cataldi e Parolo si alternerebbero davanti la difesa, con Milinkovic-Savic che costituirebbe un jolly da schierare in più posizioni. L’idea era nata prima del possibile arrivo di David Silva: ecco perché, qualora Felipe Caicedo lasciasse la Lazio, potrebbe arrivare un altro giocatore offensivo, funzionale al modulo.







