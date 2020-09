Eriksson e il retroscena prima di allenare la Sampdoria grazie a Mancini e Vialli

Sven-Goran Eriksson ha svelato gli incredibili dettagli dietro la sua nomina ad allenatore della Samp, rivelando che sono stati proprio Roberto Mancini e Gianluca Vialli a sceglierlo. Eriksson ha trascorso cinque anni eccellenti alla Sampdoria dal 1992 al 1997, vincendo una Coppa Italia e raggiungendo le semifinali della Coppa delle Coppe. È arrivato allo Stadio Ferraris dal Benfica ed Eriksson ha svelato l’affascinante retroscena di come è stato nominato allenatore della Samp. Ecco le sue parole a The Italian Football Podcast: “Quando ho sentito parlare per la prima volta della Sampdoria, ero allenatore del Benfica. Ho ricevuto una telefonata da qualcuno della Sampdoria e sono stato invitato a Monte Carlo per discutere di una possibile mossa. Sono arrivato lì in un albergo molto carino con un aereo privato per incontrare il presidente Paolo Mantovani con due giocatori; Mancini e Vialli. E sono rimasto sorpreso. Ho pensato: “Cosa ci fanno qui ?! Mantovani si è presentato a me e mi ha detto ‘ho sentito il tuo nome ma non so se sei bravo o no. Ma questi due ragazzi qui [Vialli e Mancini] si sono messi in testa che l’unico allenatore che vogliono sei tu. Ecco perché sei qui! Quindi sono stato scelto da Vialli e Mancini. Abbiamo fatto il contratto e sono rimasto cinque anni alla Samp. Purtroppo, prima che iniziassi lì, Mantovani mi ha telefonato e ha detto; ‘Mister, non posso più competere finanziariamente con Milan, Inter e Juventus quindi devo vendere Vialli prima di iniziare. Così lo ha venduto alla Juventus. Quindi non ho mai allenato Vialli, anche se lui ha scelto me!”







