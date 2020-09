Fenerbahce, il presidente Koc saluta Muriqi: “In Italia continuerà a brillare come ha sempre fatto” | VIDEO

Ha provato a trattenerlo in ogni modo, fino alla fine, ma poi l’ha dovuto lasciare andare. Alla fine di una trattativa infinita Vedat Muriqi è diventato un nuovo calciatore della Lazio. Nei giorni scorsi è sbarcato nella Capitale siglando il nuovo contratto, ma il Fenerbahce non si è dimenticato di lui ed ha voluto salutarlo con un ultimo video via social nel quale figurano l’attaccante kosovaro, il presidente dei gialloneri Koc ed il calciatore Emre. Il primo a parlare è il numero uno del club turco: “Ci auguriamo che la prossima stagione proceda senza problemi sia per il calcio turco sia per la comunità, che le sfide vadano avanti senza ostacoli e che si possa portare a termine il campionato. Siamo un po’ delusi che Vedat vada via subito dopo solo un anno. Ci è piaciuto molto, ha dato il massimo e i tifosi lo hanno amato tantissimo. Ha messo in campo tutto il possibile per il Fenerbahce. Sarà molto complicato sostiturlo. Lui continuerà a brillare in Italia nella prossima stagione, come ha sempre fatto. Possa Dio aiutarlo essendo al suo fianco. A nome di tutto il Fenerbahce lo ringrazio di tutto”. Successivamente ha parlato lo stesso Muriqi: “Grazie mille per avermi dato l’opportunità di vestire la maglia di questo club, per avermi regalato questo privilegio, è stato un onore. Sto iniziando una nuova avventura e sono certo di avere il vostro sostegno. Vi amo tantissimo”. Infine, anche l’ex compagno Emre ha voluto salutarlo: “Mi è piaciuto scendere in campo insieme, ti ammiro sia come calciatore che come uomo. Penso che le separazioni siano parte in qualche misura dei rapporti d’amore. I cuori restano vicini anche se distanti. Questa rimarrà per sempre la tua casa”.

Başkanımızın ve Emre Belözoğlu’nun Vedat Muriqi’ye vedası… pic.twitter.com/32deasuTxd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 17, 2020







