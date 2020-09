FORMELLO – Seduta pomeridiana per la squadra

Penultimo allenamento settimanale per la Lazio in preparazione all’ultima amichevole pre-campionato di sabato pomeriggio contro il Benevento. Assenti quest’oggi agli ordini di Inzaghi, Lukaku e Leiva mentre Cataldi ha svolto in gruppo l’intera seduta. E’ tornato ad allenarsi Milinkovic, seppur in modo differenziato, che insieme ad Adekanye ha lavorato sul campo adiacente, mentre il resto del gruppo ha svolto le prove tattiche in vista della sfida dell’Olimpico di sabato alle 18. Lukaku e Leiva si aggiungono ai soliti assenti Vavro, Luiz Felipe e Lulic. Non si sono ancora allenati i due nuovi acquisti Fares, in attesa dell’ufficialità del suo passaggio alla Lazio, e Muriqi che sta smaltendo un problema muscolare e che tornerà a Roma questo fine settimana. Anche oggi a bordo campo era presente Matri, al fianco di Tare.







