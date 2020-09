GdS | Leiva e Cataldi i rinforzi più preziosi d’Inzaghi

Hanno provato a stringerei i denti per guidare la Lazio nel finale di stagione, hanno dovuto alzare bandiera bianca. Lucas Leiva e Danilo Cataldi, anime del centrocampo laziale, dopo una ripresa post lockdown complicata, sono due delle note positive della nuova Lazio. Il brasiliano sembra aver archiviato del tutto i fastidi al ginocchio seguenti all’intervento di aprile e sabato scorso a Frosinone è tornato per oltre 50 minuti ai suoi livelli. Inzaghi potrà tornare a contare su di lui, fondamentale in chiave di impostazione ed interdizione. Per quanto riguarda Cataldi, invece, la strada del recupero è leggermente più lunga. Il romano, infortunatosi alla caviglia a Bergamo contro l’Atalanta, ha svolto un lavoro differenziato ad Auronzo di Cadore, mentre nelle ultime sessioni d’allenamento è tornato parzialmente con il gruppo fino a ieri quando ha disputato anche la partitella. Inzaghi si coccola i suoi due play ritrovati, due veri nuovi rinforzi per la nuova Lazio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport







