Gianni Di Marzio: “Il mercato della Lazio non mi convince”

L’ex allenatore Gianni Di Marzio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio, parlando non solo di Serie A ma anche di calciomercato, in particolare quello della Lazio: “Le big si sono rinforzate tutte, il Milan ad esempio che mi sembra bella pronta per i preliminari di Europa League. La Juventus cerca una punta con determinate caratteristiche e secondo me, arriverà un profilo importante. Che sia Dzeko o Benzema, di cui anche si era parlato. Un profilo che si può adattare bene con CR7. Una squadra che non mi convince a pochi giorni dal via del campionato? La Lazio, non mi convince il suo mercato”.







