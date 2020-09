Il Messaggero | Obiettivo Lazio: mettere a segno il colpo in difesa, ecco le ipotesi

Dopo la beffa Kumbulla è necessario rimettersi subito a lavoro per il mercato. La Lazio ha bisogno di un nuovo difensore. Tare e Inzaghi lavorano insieme per trovare il profilo giusto, ma c’è una differenza di vedute. Il tecnico piacentino vorrebbe un difensore esperto, mentre il d.s. Tare vorrebbe puntare su un Under 22. Tutto poi dipenderà dall’uscita di Bastos, molto richiesto in Turchia. Intanto tra i profili che ti potrebbero interessare: Kim Min Jae era stato accostato alla Lazio più volte e ad oggi è sempre meno probabile il suo arrivo a Roma; Otamendi è il nome ‘big’ che maggiormente piace ad Inzaghi. In Bundesliga invece, Tare ha messo gli occhi sul 99 del Colonia Sebastian Bornauw. Tra gli ultimi nomi è spuntato quello di Diogo Queiros, difensore portoghese classe 1999 in forza al Porto. Fa parte della scuderia Mendes.

Il Messaggero





