Il Messaggero | Oggi il primo allenamento di Fares, intanto cerca casa

Finalmente, ieri la giornata delle visite ieri per Fares dopo otto giorni d’attesa. Esami accurati al ginocchio operato e nel pomeriggio anche quelli sotto sforzo. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Quindi la firma sul contratto che legherà il 24enne franco-algerino per 5 anni alla Lazio. Momo, così viene soprannominato, appena terminati i controlli, ha cominciato il tour per un paio di case vicino all’Olgiata, il modo più rapido per arrivare puntuale a Formello. Inzaghi non vede l’ora d’abbracciarlo in campo: lo ha voluto lui a ogni costo (8,5 milioni più 1,5 di bonus) ed è stato accontentato. Già da oggi pomeriggio, con la ripresa degli allenamenti, Fares potrebbe scendere in campo al Training Sport Center di Formello e lavorare con la squadra per la preparazione del prossimo campionato.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: